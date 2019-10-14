موسكو تنفي مزاعم «نيويورك تايمز» عن قصف القوات الروسية لمستشفيات سورية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف مزاعم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن قصف القوات الجوية الروسية لمستشفيات سورية.

وقال كوناشينكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين - "اطَلعت وزارة الدفاع الروسية بنفسها على ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية ومزاعمها عن قصف المقاتلات الروسية المستشفيات السورية.. أود أولا أن أعرب عن أسفي لوقوع صحيفة جادة ضحية لتلاعب الإرهابيين والاستخبارات البريطانية".

وأضاف أنه "لا يتم نقل إحداثيات الأهداف لقائدي القاذفات الروسية عن طريق رسائل صوتية مفتوحة.. ولذلك، فإن جميع "الأدلة" المزعومة التي قدمتها صحيفة (نيويورك تايمز) لا تساوي ثمن الورق الذي طُبعت عليه".