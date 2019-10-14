في مولد السيد البدوى لا صوت يعلو فوق صوت الحمص والحلاوة، ورغم أن الحمص لا يزع مطلقا بمحافظة الغربية، إلا أن مدينة طنطا تحديدا هي الأشهر ببيعه حتى قيل لمن يخسر كل شئ (خرج من المولد بلا حمص).

وترجع شهرة طنطا بالحمص إلى بداية الاحتفالات بمولد السيد البدوي التي ربط أهالي طنطا بينها وبين الحمص وتوزيعه على المارة بالشوارع وإلقائها على بعضهم البعض كنوع من مظاهر الاحتفال، كذلك كانت الغذاء الأساسي لمرتادي حلقات الذكر والحفلات التي تقام على هامش المولد.

ويقول "نادر السيد" مسئول أحد مصانع الحمص، إنَّ الحمص تتم زراعته في الشتاء في محافظتي أسيوط والمنيا وهما فقط الوحيدتان اللتان تزرعان الحمص، لأنَّ فصل الشتاء بهما لا يشهد أمطارا غزيرة كغيرهما من المحافظات ويتم شراؤه من التجار ليأتي إلينا لنبدأ أولى مراحل إنتاجه.

وأضاف أن المرحلة الأولى لإنتاج الحمص تبدأ في شهر مايو عندما يتم نشره في الأرض الزراعية ليستمر تقليبه حتى شهر أكتوبر وخلال الخمسة أشهر يتم تقليبه يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، حيث الشمس ساطعة في هذا الوقت ومن ثمَّ تبدأ المرحلة الثانية للإنتاج وهي مرحلة الجير التي يتم فيها وضع الحمص بمياه مخلوطة بالجير.

واستكمل: "بعد إخراج الحمص من مياه الجير تأتي المرحلة الثالثة وهي دخوله المحمصة حتى تحميصه جيدا وليدخل مرحلة التقشير وفيها يتم فصل حبة الحمص عن القشرة الخارجية ليدخل بعد ذلك مرحلة التعبئة التي يخرج منها الحمص داخل أكياسه معدًا للبيع أما القشر الناتج عن الحمص يتم استخدامه كعلف للحيوانات".

ويعتبر تجار الحمص والحلاوة مولد السيد البدوى موسما قد يعوض خسارة العام كله أو الركوض الذي قد يصيب عملية البيع والشراء.

وقال محمد ضبش أشهر بائعي الحمص بمنطقة السيد البدوى لـ"الشروق" إن أصحاب المحلات قد استعدوا جيدا لاستقبال آلاف المريدين لمولد شيخ العرب، بتجهيز المحلات وزيادة المعروض من الحمص والحلاوة والمشبك، لتلبية احتياجات الزوار حسب الحالة المعيشية، فالبعض يشترى كيلو حمص مقشور درجة أولى والبعض يلجأ لشراء حمص بجودة وسط بالإضافة إلى شراء أكياس الحلاوة الشعر.

وأشار إلى أن موسم بيع الحمص والحلاوة ينتعش بشكل كبير طوال أسبوع الاحتفالات بمولد شيخ العرب، حيث يتوافد المريدون من جميع محافظات الجمهورية على المحلات المنتشرة فى محيط المسجد لشراء الحمص والحلاوة، كنوع من الهدايا لأصحابهم وأقاربهم كذكرى من جوار المسجد الأحمدى علاوة على التجار السريحة الذين يشترون عدة أحوال من الحمص للتجول بها وبيعها وسط ساحة المولد نفسه بمنطقة الصاري بسيحر.

وأضاف سيد على صاحب محل حمص أن الموسم بدأ الجمعة بعرض كميات كبيرة من الحمص البلدى والمقشور والمشبك والحلوى امام الزوار، وعمل عروض لهم لجذبهم للشراء، موضحا أن سعر الحمص البلدى الكيلو بـ28 جنيها والمستورد بـ14جنيها.

ويختلف الناس في الشراء بداية من نصف كيلو إلى عشرات الكيلوات، وقال الجميل إن الأسعار شبه ثابتة من العام الماضي وحتى الآن وهذا يحدث لأول مرة ويقدم كل بائع عروضا مختلفة لجذب الزبائن.

وأوضح أن الحمص البلدى يكون مطلوبا أكثر من المستورد بخلاف المستورد للمذاق والجودة واختتم حديثه بقوله: "البلدي يوكل برضه".