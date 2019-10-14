

شدد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، على ضرورة تحول الثورة في بلاده إلى ثروة، في أول تعليق له بعد إعلان فوزه رسميًا بالرئاسة التونسية.

وقال "سعيد"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الاثنين: "حري بالجميع الآن أن يعمل على تحويل الثورة إلى ثروة، والانتقال من حقبة دولة القانون إلى عصر مجتمع القانون تحقيقا للحوكمة الرشيدة ولدولة ديمقراطيّة، جامعة، عادلة".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها، مساء اليوم الاثنين، فوز المرشح قيس سعيد الذي حاز على عدد أصوات بلغ 2.777.931 صوتًا، بنسبة 72.71% متفوقًا على منافسه نبيل القروي الذي حاز على عدد أصوات 1.042.894 صوتًا بنسبة 27.29%.