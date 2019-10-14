بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى استخدام الإمكانيات المتاحة لديهما في توفير المناخ الملائم لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء قاعدة بيانات تغطي هذه المشروعات اعتمادا على التعريف الموحد للدولة ووضع معايير لتصنيف المشروعات وفقا لحجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال.

وقع البروتوكول المهندس طارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات، وغادة مصطفى عبد الله رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت نيفين جامع - على هامش التوقيع - إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيقوم بتقديم المساعدة الفنية لجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ كافة المسوح الميدانية وإعادة تبويب قاعدة بيانات كافة المشروعات المتاحة لدى الجهاز، الأمر الذي من شأنه قيام الجهاز بتطوير خدماته وزيادة قدرته على تلبية احتياجات أصحاب المشروعات بكافة المحافظات.

من جانبه، أكد خيرت بركات، أن من أهداف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطوير نظم المعلومات الشامل مما يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.

وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، الأمر الذي سيعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.