جونسون يتعهد بجعل بريطانيا «أفضل مكان» للاستثمار والشركات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه يرغب في أن يجعل بريطانيا أفضل دولة داعمة للاستثمار والشركات في العالم، متعهدا بتطوير "عصر جديد من الفرص" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون مدافعا عن أجندته التشريعية الجديدة بعد أن أعلنتها رسميا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية: "نستهدف تهيئة عصر جديد من الفرص للدولة بأكملها".

واعتبر أن برنامج عمل حكومة حزب المحافظين، وهي حكومة أقلية، الذي حددته الملكة /93 عاما/ في كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وضع "رؤية لمملكة متحدة مفتوحة وعالمية وتدعم التجارة الحرة".

وأضاف أنه يريد أن تصبح بريطانيا "اقتصادا مرتفع الأجور، منخفض الضرائب.. أفضل مكان للاستثمار، أفضل مكان لبدء شركة، أفضل مكان لتكوين أسرة وتعليم الأطفال ".

وأكد جونسون لنواب مجلس العموم البريطاني "وبدون أن أكون متطرفا في الوطنية أو غير محترم لأي مكان آخر في العالم، في نواحي مهمة، هذه الدولة هي أعظم مكان للحياة، أعظم مكان على وجه الأرض".

من جانبه، رفض زعيم المعارضة جيرمي كوربن تفاؤل جونسون بشأن وضع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلا إن أرقام الحكومة نفسها "تشير إلى الخروج مع توقيع اتفاق تجارة حرة سيتسبب في ضربة تقدر بحوالي 7 بالمئة للاقتصاد، بينما تشير إلى أن الخروج بدون اتفاق سيتسبب في ضربة بنسبة 10 بالمئة".

وكان جونسون قد أكد أن "تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري أمر حاسم، ونحن سوف نستمر في العمل على اتفاق الخروج لكي يتسنى لنا المضي في التفاوض بشأن علاقة مستقبلية مبنية على التجارة الحرة والتعاون الودي مع أصدقائنا الأوروبيين".