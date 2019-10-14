إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية بجزيرة سومطرة الإندونيسية بسبب حرائق الغابات

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أجبر الضباب الكثيف الناجم عن حرائق الغابات اليوم الاثنين السلطات الإندونيسية في جزيرة "سومطرة" على إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث أجوس ويبوو قوله "إن نحو 1200 حريق جديد اشتعل مؤخرا"، مشيرا إلى أن مقاطعة "سومطرة الجنوبية" اندلع بها أكبر عدد من الحرائق مما دفع السلطات لإغلاق معظم المدارس في مدينة "باليمبانج" للحفاظ على أرواح التلاميذ".

وأضاف ويبوو أن سبع طائرات هليكوبتر أسقطت 66 مليون لتر من المياه اليوم الاثنين فوق مقاطعة "سومطرة الجنوبية".

ويمثل الضباب الناجم عن الحرائق الإندونيسية - التي غالبا ما يتم إشعالها لتطهير الأراضي قبل زراعتها - مشكلة سنوية في منطقة جنوب شرق آسيا.