حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية

أظهرت نتائج جزئية، اليوم الاثنين، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بنسبة أكثر من 45% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وجرى نشر النتائج، بناء على بيانات أكثر من 83 من مراكز الاقتراع، على موقع اللجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة بيانات عن كيف سوف تتحول نتائج انتخابات الأمس إلى مقاعد في البرلمان. مع ذلك، من المتوقع أن يحقق حزب القانون والعدالة أغلبية مطلقة في مجلس النواب.

وحصل التحالف المدني الذي يشغل المركز الثاني بفارق كبير عن حزب القانون والعدالة على حوالي 1ر26% من الأصوات.

ومن المقرر أن يصبح تحالف اليسار الديمقراطي، المؤلف من ثلاثة أحزاب يسارية، ثالث أقوى قوة في البرلمان، بعدما حصل على 1ر12 من الأصوات.

وسيشغل حزب الشعب البولندي مقاعد في البرلمان أيضا، بعدما فاز بـ 8ر9 % من الأصوات، بالإضافة إلى الاتحاد الليبرالي للحرية والاستقلال الذي حصل على 7ر6% من الأصوات.

ومن المتوقع نشر النتائج مساء اليوم أو غدا الثلاثاء.

واعتبر الكثير من المعلقين الانتخابات بأنها الأكثر أهمية في بولندا منذ عام 1989، عندما بدأ انتقال بولندا إلى الديمقراطية.

ويخشى منتقدو الحكومة من أن حصول الحزب الحاكم على فترة أخرى فى السلطة قد يدفع بولندا نحو ديمقراطية ناقصة ونحو مسار تصادمى مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بإصلاحاتها المثيرة للجدل الخاصة بالقضاء.

ومع ذلك، فإنه بالنسبة لكثير من الناخبين، تبدو هذه الإصلاحات المؤسساتية أقل أهمية من المكاسب الاجتماعية التى حققها حزب القانون والعدالة أثناء فترة توليه السلطة. وجدير بالذكر أن الإقتصاد شهد نموا بمعدل كبير فى السنوات الأخيرة.



