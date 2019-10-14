بنك «يوني كريديت» الإيطالي يخطر البنك المركزي الأوروبي باحتمال إنشاء شركة قابضة في ألمانيا

قالت مصادر مطلعة إن بنك "يوني كريديت" الإيطالي أبلغ مسؤولي البنك المركزي الأوروبي باحتمال إنشاء شركة قابضة له في ألمانيا لإدارة جزء من أنشطته، وهي الخطوة التي قد تساعد في خفض التكاليف والحد من تأثير أي أزمات مالية في إيطاليا على البنك في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع الكشف عن الخطة التي لم تتبلور بشكل نهائي خلال مؤتمر للمستثمرين يوم 3 ديسمبر المقبل، مضيفة أن "يوني كريديت" قد ينقل الجزء الأكبر من أصوله غير الإيطالية إلى الشركة القابضة الجديدة. في الوقت نفسه من المحتمل أن يطرح "يوني كريديت" حوالي 30% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام.

يذكر أن جان بيير موستيه الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي يركز منذ توليه رئاسة البنك في 2016 على تعزيز تواجد البنك في السوق العالمية. وبعد أن أمضى الجزء الأول من رئاسته للبنك في التخلص من القيود المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وخفض الوظائف وتعزيز ميزانية البنك، قال موستيه إنه يتوقع تسارع وتيرة التخلص من الأصول غير الأساسية لدى البنك وتغيير محفظة استثماراته في سندات الخزانة الإيطالية لتحسين وضعه الرأسمالي.

يذكر أن "يوني كريديت" يعمل في 14 دولة أوروبية حيث يتركز نشاطه في ألمانيا والنمسا إلى جانب شرق ووسط أوروبا. ويحقق البنك أكثر من نصف إيراداته من خارج إيطاليا.

في الوقت نفسه، يمتلك "يوني كريديت" مصرف "هايبو فيرينسبنك" أحد أكبر بنوك ألمانيا بأصول وصلت في نهاية العام الماضي إلى 287 مليار يورو (316 مليار دولار).