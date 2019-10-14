حزب الخضر الألماني يطالب باجتماع طارئ لمجلس الناتو بسبب التوغل التركي في شمال سوريا

طالب حزب الخضر الألماني بعقد جلسة طارئة لمجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبحث العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقالت رئيسة الحزب، أنالينا بيربوك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "يتعين على الحكومة الألمانية الدعوة على نحو عاجل لعقد اجتماع طارئ لمجلس الناتو، لوقف العملية الحربية لتركيا في شمال سورية... جريمة الحرب لن تصبح أقل من جريمة حرب وانتهاك القانون الدولي لن يصبح أقل من انتهاك للقانون الدولي، فقط لأن المعتدي عضو في الناتو".

وذكرت بيربوك أن قرار الحكومة الألمانية حصر حظر الأسلحة لتركيا على الواردات المستقبلية، يعتبر "ردا فاترا" على الأحداث، ولن يكون له تأثير، مضيفة أن الحظر يجب أن يسري أيضا على صفقات الأسلحة التي حصلت على تصاريح بالفعل، مشيرة إلى أن ألمانيا أهم مورد للأسلحة لتركيا، وقالت في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لذلك فإن الحكومة الألمانية ملزمة على نحو خاص باتخاذ موقف واضح ضد السياسة العدوانية لأردوغان".

ومن جانبه، طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر جراف لامبسدورف، باستدعاء السفير التركي على غرار فرنسا.

وقال لامبسدورف في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم إنه يتعين تجميد توسيع الاتحاد الجمركي أو إلغاء التأشيرات الذي تأمل فيه تركيا لحين إشعار آخر.

وطالب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيلس شميد، بفرض حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الأتراك، الذين لديهم صلة بالغزو العسكري في شمال سورية.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا، وتعرضت على إثر ذلك لانتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، وتصنفها بناء على ذلك "تنظيما إرهابيا".

وتسعى تركيا إلى إقامة منطقة أمنية على طول الخط الحدودي مع سوريا وتوطين اللاجئين السوريين، المقيمين في تركيا حاليا، هناك.