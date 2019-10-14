ترامب يعلن زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية ويوقف محادثات تجارية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 بالمئة ،ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.

وأضاف ترامب في بيان أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات إضافية قوية" على مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة التركية.

وتابع ترامب قائلا "الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة." مشيرا "لقد كنت واضحًا تمامًا فيما يتعلق بالتحرك التركي، الذي أدى إلى حدوث أزمة إنسانية وتهيئة الظروف لجرائم حرب محتملة".

وأوضح ترامب أن الرسوم ستعود إلى ما كانت عليه قبل تخفيضها في مايو الماضي.

ومضى ترامب قائلا:" يجب على تركيا أيضًا إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة الأقليات العرقية والدينية الضعيفة في شمال شرق سورية".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "الاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية واستهداف الأقليات العرقية أو الدينية هو أمر غير مقبول".

وتشن تركيا عملية "نبع السلام" مع حليفها الجيش الوطني السوري المعارض مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة امنة لتوطين اللاجئين السوريين.