أطلق رحاب المزين رئيس مجلس ومدينة جمصة التابع لمحافظة الدقهلية، مبادرتين تحت عنوان "شارك في تجميلها" و"مايو بتتغير" مبادرتين لتجميل مدينة جمصة.

وأعلنت المزين أن مبادرة "شارك في تجميلها"، لحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية للمشاركة، حيث شارك أكثر من 45 طالبا وطالبة من مدرسة المتفوقين بمدينة جمص، في أعمال النظافة والتجميل على شاطئ جمصة لمدة شهر على أن يكون أول أحد من كل أسبوع.

المبادرة الثانية التي أطلقتها المزين وهى "مايو بتتغير"، حيث تستمر الحملات المكبرة للنظافة، بتقسيم 15 مايو بالمدينة والاهتمام بأعمال الحدائق والمرور والمتابعة اليومية وتنظيف وقص وتهذيب الأشجار وتنظيف الجزر وقص الحشائش بالمدخل الجديد للظهور بمظهر حضاري لائق، كما تم استكمال أعمال تركيب أعمدة الجهد المنخفض بتقسيم 15 مايو بالمجاورة الأولى ومازال العمل اليومي لأعمال الكهرباء مستمر.