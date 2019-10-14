احتفالية كبرى للاحتفاء بفنان الشعب سيد درويش في أكاديمية الفنون

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يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري، بقاعة سيد درويش في الهرم، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض لفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.

يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها إصدار "فنان الشعب.. سيد درويش"، مجلة ألوان من الفنون "موسيقى وفنون شعبية"، إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).