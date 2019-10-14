سيفاستوفا تتأهل للدور الثاني في بطولة كأس الكرملين للتنس

صعدت اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا إلى الدور الثاني ببطولة كأس الكرملين للتنس بعدما تغلبت على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6 / 1 و7 / 5 اليوم الاثنين في الدور الأول للبطولة.

واحتاجت سيفاستوفا المصنفة السادسة للبطولة، والتي سبق لها الوصول للمركز الحادي عشر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، إلى ساعة واحدة و37 دقيقة للتغلب على منافستها وتحقيق الانتصار الأول لها منذ بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وتلتقي سيفاستوفا في الدور الثاني، الفائزة في مباراة الدور الأول بين الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا.