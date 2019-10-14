ميركل تدعو للتحلي بقدر أكبر من الاستعداد للتسوية في النقاشات السياسية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتحلي بقدر أكبر من الاستعداد للتسوية والاحترام في النقاشات السياسية، وذلك بعد مرور 30 عاما على الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).

وقالت ميركل اليوم الاثنين في رسالة مسجلة للجلسة الخاصة للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا إنه يتعين على كل شخص أن يشارك بانفتاح، وشددت على ضرورة أن يفهم المواطنين أيضا "أنه بدون التسوية –وهي العثور على أغلبية- لا يمكن إحداث أي تغيير".

وأكدت المستشارة الاتحادية أنه من المهم "أن نتذكر مجددا اليوم الطريقة التي عبر بها أشخاص عن أنفسهم"، لافتة إلى أنهم فعلوا ذلك باحترام، ولم يتعدوا مثلا على أمن الدولة لألمانيا الشرقية، وقالت: "ربما يكون الاحترام المتبادل موضوعا اليوم نضطر للانشغال به".

يذكر أن ميركل سجلت الرسالة المصورة مع رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه، رالف برينكنهاوس.

وسلطت ميركل الضوء على الأفضال التي قدمتها بولندا والكنائس بالنسبة للتطورات الديمقراطية في ألمانيا الشرقية.

وعن إنجاز المستشار الألماني الراحل هلموت كول بالنسبة لإعادة توحيد ألمانيا، قالت ميركل: "إذا لم يكن يمتلك كول قدرا كبيرا للغاية من التفاؤل، وكثير آخرون أيضا، لكان الأمر ربما أكثر صعوبة".

وأضافت أنها هي ذاتها لم تكن تفكر وقت سقوط سور برلين في الوحدة الألمانية، لافتا إلى أن الوحدة كانت عملا ألمانيا متكاملا نتج عن شجاعة مواطني ألمانيا الشرقية والتزامهم من ناحية وعن الكفاءة السياسية للأشخاص الذين كان لديهم الكثير من الخبرة من ناحية أخرى".