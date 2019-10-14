«نيويورك تايمز»: الأكراد يتحالفون مع الأسد لمواجهة الغزو التركي بعدما تخلى ترامب عنهم

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحالف الأكراد مع الرئيس السوري بشار الأسد - وهو خصم الولايات المتحدة - إنما يمثل نقطة تحول رئيسة في حرب سوريا المشتعلة منذ زمن طويل.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن القوات الكردية التي لطالما كانت حليفة لأمريكا في الحرب ضد "داعش" في سوريا، أعلنت إبرام صفقة جديدة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، عدو واشنطن اللدود والتي تدعمها موسكو، وذلك في خضم تحركات القوات التركية في عمق الأراضي السورية وإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بسحب الجيش الأمريكي من شمال سوريا.

وأفادت بأن سياسة الولايات المتحدة اعتمدت لمدة خمس سنوات على التعاون مع القوات التي يقودها الأكراد لمحاربة تنظيم (داعش) والحد من تأثير إيران وروسيا، اللتان تدعمان الحكومة السورية، بهدف الاحتفاظ بورقة للتأثير على أي تسوية مستقبلية للنزاع.

واستدركت الصحيفة قائلة إنه بعد تخلى ترامب عن هذا النهج فجأة ، يبدو أن النفوذ الأمريكي تلاشى، مما يشكل تهديدا بمنح الأسد ومؤيديه الإيرانيين والروس مطلق الحرية، بل ومن الممكن أن يجازف بالمكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد (داعش)، وربما يفتح الباب أمام عودته.

ورأت أن صفقة الأكراد مع دمشق مهدت الطريق أمام عودة قوات الأسد إلى الجزء الشمالي الشرقي بالبلاد لأول مرة منذ سنوات، في محاولة لصد الغزو التركي الذي بدأ بعد أن أفسحت إدارة ترامب الطريق أمامه بسحب القوات الأمريكية، مضيفة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا أدى بالفعل إلى إطلاق عنان الفوضى وإراقة الدماء.

واختتمت (نيويورك تايمز) تقريرها بالقول إن الغزو التركي يخاطر بتمكين عودة تنظيم (داعش)، الذي لم يعد يسيطر على الأراضي في سوريا ولكن لا يزال لديه خلايا نائمة وأنصار يؤيدونه.