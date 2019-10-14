وزير الطاقة الإماراتي يتحدث عن تعاون لشراء الوقود النووي الروسي

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة يبحث خلالها مع المسؤولين الإماراتيين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآليات تعزيزها في المجالات المختلفة.

ووصف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

وقال المزروعي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن "خارطة التعاون المشترك بين الإمارات وروسيا تشمل العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية"، مشيرا إلى أن "هناك تعاون بين البلدين لشراء الوقود النووي الروسي، في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية".

وأشار إلى "اهتمام الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والغاز بالاستثمار في السوق الإماراتية قريبا، ولعب دور مهم في نقل التقنيات والتكنولوجيا الروسية إلى الدولة والاستفادة من الفرص الواعد المقدمة من دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يفتح المجال لزيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات في البلدين الصديقين".

وأبدى الوزير رغبة الشركات الوطنية الإماراتية في زيادة حجم الاستثمار بقطاع النفط والغاز مستقبلا.

وأشاد الوزير بدور روسيا الكبير في إنجاح الاتفاق بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها، والمعروف بتحالف (أوبك بلس) لكبح الزيادة المفرطة في إنتاج النفط، والتي أسهمت في موازنة العرض والطلب وتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن استثمارات شركة "مبادلة" للبترول في قطاع النفط الروسي تزيد على 300 مليون دولار بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية، حيث تم تأسيس مشروع مشترك مع شركة "غازبروم نفط" لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي "تومسك" و"أومسك" في غرب سيبيريا ما يعكس التطور الملموس في الشراكة والتعاون بين الجانبين نحو آفاق أرحب.