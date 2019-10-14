ندوة عن دور البحوث الاجتماعية في خدمة قضايا المجتمع بجامعة سوهاج

نظم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج، تحت عنوان "دور البحوث الاجتماعية في خدمة قضايا المجتمع"، والتى حاضر بها الدكتور وليد رشاد عضو واستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، بدر نور مسئولة الجهاز بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وفي بداية كلمته قال الدكتور أحمد سليمان إن للبحوث الاجتماعية دور هام وحيوي في حل العديد من المشكلات والقضايا سواء كانت مشكلات مجتمعية، إنسانية، أو اقتصادية وغيرها، ووضع الحلول لها وكيفية الوقاية منها، مشيراً إلى أنه لا بد أن يتم تبني استراتيجية البحوث الاجتماعية لدفع عجلة التنمية في مجتمعاتنا وحل المشاكل الخاصة به.

وأوضح الدكتور فتوح خليل أن الندوة تناولت عدة محاور منها البحث الاجتماعي ودوره في صعيد مصر، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها وتحدياتها والصعيد علي طريق التنمية من واقع الأبحاث.

واستعرض الدكتور وليد رشاد بالندوة عدة موضوعات منها التحديات التي تواجه التنمية في صعيد مصر وسبل مواجهتها، التحولات التي طرأت علي بحوث التنمية كالتحول من النواحي الاقتصادية إلى الاجتماعية، نظريات التنمية والاستفادة منها، بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية لمواجهة مشكلات تحديات التنمية.

وأشارت بدر نور إلى أن الندوة جاءت ضمن سلسلة الندوات التي ينفذها الجهاز بالجامعة، والذي له دور هام في خدمة أعضاء هيئة التدريس الباحثين، طلاب الدراسات العليا، وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة، بالإضافة إلى أهميته فيما يقدمه من بيانات وأرقام، ونشر كل البيانات الإحصائية، بما يساعد الباحثين والدارسين في الدولة للنهوض بالمجتمع.