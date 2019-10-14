رئيس «أرامكو»: إعلان نية الطرح الأولي قريب جدا جدا



قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وقال الرميان، الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في تصريح اليوم الاثنين في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي المنعقد في الرياض، :"تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة ثلاث سنوات ... وعلى ما أعتقد، فإن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبا جدا جدا، وخططنا تسير في الطريق الصحيح".

من ناحية أخرى، قال الرميان :"لقد أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 5ر2 مليار دولار".

وأشار الرميان إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وشدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولاراً في شهرين"، لافتا إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعة الاستجابة.

وأكد أن المملكة لديها عزيمة سياسية لتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر الأجنبي والمحلي.



