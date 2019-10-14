أوكرانيا: تشديد الأمن بالعاصمة قبيل تظاهرات مناهضة للرئيس زيلنسكي

انتشرت قوات الشرطة الأوكرانية اليوم الاثنين، في أنحاء العاصمة "كييف" فيما تستعد العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة والقومية؛ لإجراء تظاهرات ضد الرئيس "فولوديمير زيلنسكي" وخطته لتحقيق السلم في شرق البلاد.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن "زيلنسكي" وقف دقيقة صمت وقدم التحية لأرواح من لقوا مصرعهم جراء الصراع الذي استمر 5 سنوات بشرق البلاد، فيما من المقرر أن يزور القوات المسلحة في شرق البلاد لاحقًا .. وتتوقع السلطات مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرات.

من جهته.. حث الرئيس "زيلنسكي" المشاركين على تجنب العنف وحذر من الاستفزازات المحتملة من جانب من يريدون إشعال الفوضى.

يُشار إلى أن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم إزاء اتفاق سلام مبدئي لإجراء انتخابات محلية في شرق البلاد، واصفين إياه بأنه تنازل لصالح روسيا، وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 13 ألف شخص.