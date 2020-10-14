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العفو الدولية تتهم شرطة تشيلي بانتهاك حقوق المتظاهرين

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:50 م

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة في تشيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين على نطاق واسع، متهمة المسئولين بالتسامح مع الشرطة.

ويتناول تقرير المنظمة الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة والتي هزت تشيلي بين 18 أكتوبر و30 نوفمبر من العام الماضي.

وأضافت المنظمة أن حالات استخدام الشرطة القوة المفرطة تواصلت حتى منتصف مارس، عندما توقفت المظاهرات بسبب الجائحة، لكنها استؤنفت في الآونة الأخيرة.

وأفادت بوقوع إصابات متكررة وخطيرة؛ بسبب الذخائر التي تم إطلاقها من البنادق واستخدام قاذفات الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك إصابات في العيون"، وبلغ إجمالي الحالات 460 حالة حتى مارس.

وقالت إيريكا جيفارا- روساس، مديرة قسم الأمريكتين بالمنظمة، إن أعمال العنف بعيدة عن كونها أعمالا فردية يرتكبها مسئولون يتصرفون دون تلقي أوامر، فمن المحتمل أن تكون أعمال العنف قد تم ارتكابها بسبب سياسة تستهدف ردع الاحتجاجات الاجتماعية.


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