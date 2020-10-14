انطلاق طاقم أمريكي روسي لمحطة الفضاء الدولية

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انطلقت مركبة "سيوز" اليوم الأربعاء، حيث تقل رائدي فضاء روسيان ورائدة فضاء أمريكية في رحلة تستغرق ثلاث ساعات لمحطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون هناك حتى الأشهر الأولى من عام 2021 .

وقبل الانطلاق من قاعدة "بايكونور كوسمودروم" في كازاخستان، خضع الطاقم وهما الروسيان سيرجي ريخيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف والأمريكية، كيت روبنز لحجر صحي احترازي لمدة أكثر من شهر وأجريت لهم اختبارت فيروس كورونا عدة مرات.

وتمت عملية الانطلاق كما كان مقررا في الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.

وقال ريخيكوف مؤخرا في إشارة إلى الوباء الذي يجتاح كوكب الأرض "ربما تكون محطة الفضاء الدولية الأكثر أمانا الآن".

واستخدمت المركبة "سويوز إم إس-17 لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.

وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض.

ولكن في 10 يوليو 2018 تمكنت شركة "روس كوسموس" من كسر هذا الرقم القياسي من خلال إرسال شاحنة "بروجريس إم إس9"، التي تمكنت من الوصول عبر خطة فائقة السرعة إلى المحطة الفضائية الدولية بدورتين فحسب، وفي ظرف 3 ساعات.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها "روس كوسموس" مركبة فضائية وعلى متنها رواد الفضاء.