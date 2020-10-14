وجه المهاجم الدولي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رسالة دعم لمنتخب بلاده من الحجر الصحي.

وتعرض كريستيانو رونالدو للإصابة بفيروس كورونا، واستبعد من مواجهة البرتغال والسويد المقامة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من العزل الصحي وهو مرتديا قميص البرتغال لتقديم الدعم لمنتخب بلاده أمام السويد.

يذكر أن رونالدو كان قد سافر إلى مدينة تورينو الإيطالية بعد إعلان الاتحاد البرتغالي إصابته، ليعزل نفسه في المنزل حتى يُشفى من فيروس كورونا ويعود مجددا للمشاركة مع يوفنتوس.