 باكستان وبريطانيا تبحثان قضايا الحد من التسلح ونزح السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان وبريطانيا تبحثان قضايا الحد من التسلح ونزح السلاح

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:13 م

بحثت باكستان مع بريطانيا القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، وتبادلا وجهات النظر حول الأمن الدولي والإقليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس - الذي عُقد اليوم الأربعاء، عبر الفيديو - حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشاربحضور المدير العام للحد من التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الباكستانية كامران اختر، ومديرة الدفاع والأمن الدولي بوزارة الخارجية البريطانية سامانثا جوب.

وأكدت الدولتان - في بيان للخارجية الباكستانية نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- التزامهما بتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بينهما في محافل متعددة الأطراف.

وعقد الاجتماع بحضور المدير العام للحد من التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الباكستانية كامران اختر، ومديرة الدفاع والأمن الدولي بوزارة الخارجية البريطانية سامانثا جوب.


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