أُعيد انتخاب باكستان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لفترة ثلاث سنوات، بأغلبية ساحقة "رغم معارضة الهند"، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، اليوم الأربعاء.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا الانتخابات أمس الثلاثاء لاختيار 15 عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، ومقره جنيف.

وقال السفير الباكستاني منير أكرم، وقد بدت عليه علامات الفرحة، في بيان بعد الانتخابات "نجاح باكستان في تلك الانتخابات المهمة يعكس المكانة الكبيرة للبلاد في المجتمع الدولي".

وأضاف: "جاء ذلك بسبب التواصل الشخصي مع زعماء العالم من قبل رئيس الوزراء، عمران خان ووزير الخارجية، شاه محمود قريشي والتوجيه الماهر من قبل وزارة الخارجية ومساهمة جميع البعثات الباكستانية في الخارج وفريقي هنا في الأمم المتحدة".

وهذه المرة الخامسة التي يتم فيها انتخاب باكستان في المجلس وكان أول نجاح لها في عام 2006، عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس.