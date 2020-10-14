 كل التقدير لدعمك لنا.. يونيسيف يشكر يارا اللبنانية بسبب جهودها في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كل التقدير لدعمك لنا.. يونيسيف يشكر يارا اللبنانية بسبب جهودها في مكافحة كورونا


نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:10 ص

وجه المسئولين عن منظمة يونيسيف الشرق الأوسط، الشكر للمطربة اللبنانية يارا، بسبب جهودها في مكافحة فيروس كورونا ودعوة الجمهور بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

ونشر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع تويتر جاء فيه "شكرًا ‎يارا على الدعم المستمر لحملتنا! التشجيع منك مهم للغاية، كل التقدير لك ولجهودك المستمرة لمكافحة ‎كوفيد19، لا تنسوا الكمامة، كوني بخير يا صديقتنا العزيزة يارا، كونوا بخير جميعاً يا أصدقاءنا الأعزاء".

وردت المطربة يارا على التغريدة وقالت: " شكرًا لكم هذا واجبنا وواجب كل شخص منّا ، ولا تنسوا الكمامة ".

يذكر أن المطربة اللبنانية يارا صورت فيديو وطرحه عبر تطبيق tik tok، دشنت من خلاله حملة شعارها "لا تنسوا الكمامة".

وطلبت جمهورها المشاركة فيها ودعوة الناس لأهمية ارتداء الكمامة، وكيفية ارتدائها بشكل صحيح لحمايتهم ومن حولهم من خطر الإصابة بفيروس ‎كورونا.

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