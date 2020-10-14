عندما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أول أمس الإثنين فوز الاقتصاديين الأمريكيين بول ميلجروم وبوب ويلسون بجائزة نوبل للاقتصاد، كان كلا الرجلين ينامان في فراشهما في ستانفورد بكاليفورنيا.

في النهاية تمكنت اللجنة من الوصول إلى ويلسون لإخباره بفوزه بالجائزة، لكن صديقه "ميلجروم"، كان نائمًا ولم يتمكن أحد من الاتصال به، لذا كان الأمر متروكًا لويلسون - الذي كان جارًا لميلجروم – فذهب إليه مرتديًا ملابس النوم ليخبره أنه فاز بجائزة نوبل التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

أشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى هذه القصة، إذ التقطت كاميرات المراقبة، لحظة وصول ويلسون في جوف الليل إلى ميلجروم لإبلاغه بالخبر السعيد.

وحسب تسجيلات كاميرا المراقبة دار هذا الحوار التالي:

يقول ويلسون: "بول" ، بينما يدق على الأبواب.

في النهاية يجيب Milgrom: "مرحبًا؟"

"بول، أنا بوب ويلسون. لقد فزت بجائزة نوبل ". ويقول بينما يحاول السيطرة على نفسه من مشاعر الفرح: "ولذا فهم يحاولون الوصول إليك. لكنهم لا يستطيعون. لا يبدو أن لديهم رقمًا لك ".

تقفز ماري زوجة ميلجروم قائلة: "أعطيناهم رقم الهاتف المحمول."

ويقول ميلجروم عن هذا: كنت نائما ورن جرس الباب في الثانية صباحا. ثم ذهبت إلى الباب، ورأيت وجه بوب وكان يطرق الباب، وأخبرني أنهم كانوا يحاولون الاتصال بي وأننا فزنا بجائزة نوبل.