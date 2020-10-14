السعودية تؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين

أكدت المملكة العربية السعودية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتُعد من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي بأسره، حيث تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعيةً لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي في كلمة المملكة أمام اللجنة المتعلقة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، فإن المملكة تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة".

وشددت أبو علي في كلمتها ، التي نشرتها وكالة الانباء السعودية "واس" مساء اليوم الابعاء "ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات".