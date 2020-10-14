ماليزيا: التنسيق مع الصين لوضعها على قائمة أوائل الدول المتلقية للقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن توقع الحكومة الماليزية مع الصين مذكرة تفاهم لضمان أن تكون ماليزيا واحدة من أوائل الدول التي تتلقى اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ياسين -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية- إنه من خلال المحادثات بين وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين ونظيره الصيني وانج يي، وافقت الصين على إدراج ماليزيا ضمن الأولويات في تلقي اللقاح بعد أن أكملت التجارب السريرية.

وأضاف ياسين -في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في بوتراجايا- "أنا سعيد للغاية بهذا الضمان، وقد طلبتُ إقامة التعاون بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الصين".

كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة وافقت على المشاركة في مرفق الوصول العالمي للقاحات ضد فيروس كورونا (كوفاكس) وهي مبادرة عالمية التي يمكن أن تساعد الدول النامية في الحصول على اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 وأمراض أخرى.

وتابع أنه على الرغم من أن اللقاحات ستتطلب مبلغاً ضخماً من المال، إلا أنه لن يمنع الحكومة من الحصول على إمدادات اللقاحات من الموردين من مصادر أخرى.