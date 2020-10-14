 عمان تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

عمان تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم عمان
علم عمان
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:48 ص

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و776 في البلاد.

وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، إلى تسجيل ثمانية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1061.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 351 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 93 ألفًا و908.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك