ترامب متردد من الإبقاء على وليام بار وزيرا للعدل

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كان يعتزم الإبقاء على وليام بار وزيرًا للعدل في الولايات المتحدة، إذا فاز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة مع موقع "نيوز ماكس" الإخباري المحافظ من المتوقع أن يتم بثها، اليوم الأربعاء، أنه "من السابق لأوانه للغاية" معرفة ما إذا كان سيطلب من بار البقاء في وزارة العدل.

وقد أعرب ترامب مؤخرًا عن إحباطه من بار لعدم بذل المزيد من الجهد لملاحقة أعدائه السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من الشهر المقبل.

وقال ترامب في المقابلة ردًا على سؤال حول مستقبل بار "ليس لدي تعليق، لا يمكنني التعليق على ذلك، الوقت مبكر للغاية.. لست سعيدًا بكل الأدلة التي لدي، يمكنني أن أخبرك بذلك.. لست سعيدًا".