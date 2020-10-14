سيناتور إيطالي معارض: لن نشارك الاتحاد الأوروبي في بيع الأوهام

قال سيناتور إيطالي معارض، إن الإتحاد الأوروبي يبيع الأوهام ولن نكون شركاء له في ذلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن "حزب الرابطة" باولو توزاتو، في إشارة إلى صندوق التعافي الأوروبي: "لقد تم إخفاء الكثير من القضايا الحرجة المحيطة بهذه الأموال، ولكن الأزمة موجودة اليوم، والموارد مطلوبة اليوم، وهناك الكثير من الشروط".

وخلال بحث تقرير لجنتي الميزانية وسياسات الاتحاد الأوروبي بمجلس الشيوخ الخاص بصندوق التعافي، رأى توزاتو أن "هناك كثيرا من الأمور الشائكة التي تم إخفاؤها بشأن هذه الموارد، لكننا نشهد الأزمة اليوم، لذا فالأموال تلزم اليوم، لكن هناك شروط كثيرة".

وذكر توزاتو أن هذه الموارد "تشتمل على تعقيدات كثيرة، فضلا عن غياب الوضوح بشأن نسب الفائدة المفروضة عليها وتوقيت تسديد هذه القروض".

وقال: "باختصار، إنها أموال لن تستخدم لما هو مطلوب، فهناك حقيقتان، إحداهما الوثيقة التي صاغتها الحكومة، والأخرى عن واقع العديد من العائلات التي تعاني من صعوبات والكثير من العاطلين عن العمل".

وتابع: "يبدو الأمر لنا وكأنه مسرحية كبيرة، أنتم تخلقون توقعات كثيرة دون أي انتعاش لاقتصادنا"، مضيفا أن الحكومة لا تجيد خلق الوظائف، بل البطالة فقط.

وختم بالقول: "على الرغم من المليارات التي تنفقونها، فأنتم لا تفعلون أي شيء لوقف هذه الكارثة.. إنكم تبيعون الأوهام ولن نكون شركاء لكم".