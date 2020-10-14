ألمانيا تشدد قيود الاختلاط في الأماكن العامة ببؤر كورونا

قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اتفقوا على عدم السماح بتجمع أكثر من عشرة أشخاص في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.



كما اتفقت ميركل ورؤساء حكومات الولايات على أنه في حال لم يؤد هذا الإجراء إلى وقف الزيادة في أعداد الإصابات، فمن المنتظر تقليص عدد المتجمعين إلى خمسة أشخاص من أسرتين بحد أقصى.



واتفق المجتمعون أيضًا على فرض غلق ليلي يبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء في المطاعم التي تقع في هذه المناطق.



وأسفر الاجتماع عن الموافقة على توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامة في المدن والمناطق التي تبدأ فيها معدلات الإصابات بفيروس كورونا من 35 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وفي كل مكان يتقارب فيه الناس على نطاق ضيق أو لمدة طويلة.



وتعتبر الحانات والبارات والنوادي مناطق خطورة فيما يتعلق بالعدوى؛ لأن الكثير من الناس يلتقون هناك في أماكن ضيقة، كما أنه قليلًا ما يتم الالتزام بقواعد التباعد المكاني، لا سيما إذا كان تم تعاطي الكثير من الكحول.



وتزداد هذه المشكلة بوجه خاص في فترة البرد لأن أصحاب هذه الأماكن لا يمكنهم وضع طاولات في الهواء الطلق.