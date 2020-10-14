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ترامب يطالب بخطة لسحب القوات الأمريكية من الصومال

رويترز
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:20 ص

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبار مستشاريه عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من الصومال.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه الرغبة تسمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية، بإعادة الجنود إلى الوطن، رغم أن المتمردين الموالين للقاعدة لا يزالون يهاجمون الصومال.

وبدأت وزارة الدفاع صياغة خطط للرئيس وشملت المناقشات مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، وفقا لمصادر طلبت حجب هويتها.

وللولايات المتحدة حوالي 700 جندي في الصومال، معظمهم من القوات الخاصة يساعدون في تدريب الجيش الصومالي، وأرسلوا معظمهم إلى الصومال خلال رئاسة ترامب.

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