 وزراء مالية مجموعة ال20 يوافقون على تمديد تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة - بوابة الشروق
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وزراء مالية مجموعة ال20 يوافقون على تمديد تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:27 م

وافق وزراء المالية في مجموعة الدول العشرين، اليوم الأربعاء، على تمديد مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر إضافية.

واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس على تمديد "مبادرة تعليق خدمة الديون" حتى يونيو المقبل "لدعم الدول الأضعف في معركتها ضد الجائحة".

كانت دول مجموعة العشرين قد اتفقت على مبادرة تعليق خدمة الديون للدول الفقيرة من أول مايو الماضي وحتى نهاية العام الحالي. ثم قررت المجموعة تمديد المبادرة ستة أشهر إضافية، بحسب بيان صدر عقب اجتماع اليوم.

وقال مسؤولو المجموعة إنه في حين "تبدو النظرة المستقبلية أقل سلبية مع وجود علامات على تعافي النشاط الاقتصادي العالمي ... فإن التعافي متفاوت وغير مؤكد بدرجة عالية للغاية وعرضة للمخاطر الكامنة المتصاعدة".

يذكر أن السعودية تتولى الرئاسة الدورية حاليا لمجموعة العشرين وسيرأس الملك سلمان بن عبد العزيز قمة المجموعة التي ستعقد عبر الإنترنت في نوفمبر المقبل.


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