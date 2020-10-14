يقود دراجيسا كوزنيك لاعب كرة القدم الستينى الفريد من نوعه، سيارته اليوجو القديمة نحو الملعب الذي لعب فيه أولى مبارياته عام 1968، ولكن تلك المرة ليلعب في فريق بعض أفراده يصغرونه بنصف قرن.

ويقول كوزنيك، المدافع بفريق بروليتير ميجا المصنف السادس بالدوري الصربي، لـ"فرانس برس"، إنه يعتمد في لعبه مع أقرانه الصغار على الخبرة وقراءة المباراة؛ ليعلم متى يركض ومتى يتوقف ومتى يرفع من سرعته خلف الكرة.

ويضيف كوزنيك، أنه يشعر بإعياء شديد بعد كل مباراة؛ لذلك يقضي اليومين التاليين لكل مباراة بين أحواض الاستحمام الساخنة وبعدها يصبح جاهزا لخوض لعبة جديدة.

وأشار إلى اتباعه نظام غذائي يعتمد على الألبان، فيشرب لترا يوميا، إلى جانب تناول البيض بكثرة، بالإضافة للحوم والأرز.

ويتقاضي كوزنيك، 130 يورو من فريقه شهريا، بينما يعيش في بيته القديم الذي يربي فيه بعض الخراف والماعز.

ويُرجح كوزنيك، عدم وجود من لا يزال على أرض الملاعب في مثل سنه، وإن وجد فهو يتمنى أن يخوض مباراة أمامه.

وعن أصعب أوقاته، يقول كوزنيك إنه حين كان يبلغ 25 عاما، أتته فرصة الالتحاق بنادى هايدوك الكرواتى نهاية السبعينيات، ولكن بعد أيام من تلقيه العرض، أُصيب بكسر في الساق؛ ما هدد مسيرته الكروية، إلا أنه تمكن من العودة والاستمرار لعقود طويلة رغم نصيحة الأطباء له بالاعتزال بسبب كسر ساقه.