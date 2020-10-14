فرنسا تعيد فرض نظام الطوارئ الصحية بسبب كورونا

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أعادت فرنسا فرض نظام طوارئ الصحة العامة الخاص بمرض كوفيد -19 اعتبارا من يوم السبت، وفقًا لتقرير رسمي صدر عقب اجتماع للحكومة.