 فرنسا تعيد فرض نظام الطوارئ الصحية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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فرنسا تعيد فرض نظام الطوارئ الصحية بسبب كورونا

علم فرنسا
علم فرنسا
باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:11 م

أعادت فرنسا فرض نظام طوارئ الصحة العامة الخاص بمرض كوفيد -19 اعتبارا من يوم السبت، وفقًا لتقرير رسمي صدر عقب اجتماع للحكومة.


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