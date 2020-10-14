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مركز روسي: المسلحون يحضرون لهجوم كيمياوي في إدلب

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:27 ص

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر جرينكيفيتش -في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية- إن "الإرهابيين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون".

وأضاف: "الخوذ البيض" وصلوا إلى المنطقة المشار إليها في 3 سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة الضحايا"، معتبرا أن "الهدف من الهجوم، توجيه الاتهام للقوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين".

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