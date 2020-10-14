فرونتكس الأوروبية تطلق عملية على الحدود البحرية لمونتينيجرو

أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، في بيان اليوم الأربعاء، أنها أطلقت عملية في مونتينيجرو "الجبل الأسود"، تهدف إلى التصدي للجرائم العابرة للحدود على الحدود البحرية للبلاد.

وقالت "فرونتكس" إن الهدف من العملية في البلد المجاور والمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، هو مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين ومنع الاتجار بالبشر، والإرهاب.

وستقدم "فرونتكس" المساعدة لدوريات الحدود في مونتينيجرو من خلال توفير الدعم الجوي وإرسال ضباط متخصصين من دول الاتحاد الأوروبي، كما ستقدم الدعم في عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة مصايد الأسماك وحماية البيئة، حسبما جاء في البيان.

وقال فابريس ليجيري، مدير "فرونتكس"، بحسب البيان إن "مونتينيجرو شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ولفرونتكس في المنطقة، ولهذا السبب قررنا تعزيز وجودنا في البلاد بناء على طلب سلطات مونتينيجرو وإطلاق العملية الثانية، على الحدود البحرية للبلاد هذه المرة".