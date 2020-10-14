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الكويت تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:01 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 113 ألفًا و269 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 676.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 728 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 105 آلاف و236.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.


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