نقابة فيردي تعلن إضرابات جديدة بمركزي اتصالات بنك دويتشه

قد يضطر عملاء مصرف دويتشه بنك الألماني إلى الانتظار طويلًا على الهاتف، يومي الخميس الجمعة المقبلين.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت نقابة فيردي الألمانية، للعاملين في قطاع الخدمات دعوة العاملين بمركزي الاتصالات، التابعين لأكبر بنك تجاري في ألمانيا، تنظيم إضراب تحذيري خلال اليومين القادمين.

كانت فيردي أعلنت إضرابات مؤقتة في سبتمبر الماضي لتعزيز الضغط على البنك في المفاوضات الدائرة منذ يوليو الماضي الخاصة بأجور نحو 650 عاملًا في مركزي الاتصالات التابعين للبنك.

وقال رومان ابرله، الذي يقود مفاوضات النقابة، في بيان اليوم:" الجانب الممثل لأرباب العمل لم يقدم عرضًا جديرًا بأن يكون نهائيًا حتى بعد ثلاث جولات من المفاوضات، ولهذا السبب نحن نركز الإضرابات الآن".

ووفقا للبيانات الصادرة عن النقابة، فإن الجانب الممثل لأرباب العمل عرض حتى الآن زيادة في الرواتب على مرحلتين بـ1.3% ثم بـ1.5% لمدة سبعة شهور غير منصوص في العقد على صرف زيادة فيها.

في المقابل، تطالب فيردي بزيادة بنسبة 6% بما يعادل 150 يورو على الأقل، وسن بند يختار به العاملون بين الحصول على أموال أو عطلة، وأن تتضمن السنة صرف رواتب لـ13 شهرًا.