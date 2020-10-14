 فيديو.. مدير غرفة قوائم الانتظار: نعمل بأقصى طاقتنا للانتهاء من العمليات - بوابة الشروق
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فيديو.. مدير غرفة قوائم الانتظار: نعمل بأقصى طاقتنا للانتهاء من العمليات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:26 م

قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إنهم يعملون بأقصى طاقة ممكنة للانتهاء من العمليات قبل حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى وضع خطة بديلة للتعامل مع الأمر.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأربعاء، أن الخطة البدلية تضمنت تحديد أماكن إجراء العمليات حال حدوث موجة ثانية من (كوفيد - 19)، مؤكدًا أن العمليات بعد كورونا أكثر مقارنة ما قبل الأزمة.

وأشار إلى زيادة عدد الحالات التي تدخل إلى المستشفيات بنسبة 15% كل شهر، مجيبًا عما إذا كان الأمر يمثل ضغطًا على الأطباء: «الوزيرة هالة زايد وجهت بتدريب الجميع على رؤية مصر 2030، ونمت الإحساس برؤية الدولة في الأطباء جميعهم».


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