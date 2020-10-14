إطلاق المركبة الفضائية المأهولة سويوز من قاعدة بايكونور الروسية

انطلق، اليوم الأربعاء، الصاروخ "سويوز 1.2 أ" الحامل للمركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم سي - 17" نحو المحطة الفضائية الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المركبة الفضائية تنقل ثلاثة من رواد الفضاء على متنها في رحلة استكشافية طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن المركبة انفصلت عن الصاروخ "سويوز - 1.2 أ" وبدأت رحلتها المستقلة إلى المحطة.

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تقترب المركبة من المحطة الدولية في مدة 3 ساعات و7 دقائق أي عند الساعة 8:52 بتوقيت جرينتش.