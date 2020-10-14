مقتل 11 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعز

أعلن اليمن عن مقتل 11 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب أخرون، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع الجيش الوطني بالجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيات وإصابة أخرين، مشيراً إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان، لافتاً إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني «أبو صقر» وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.