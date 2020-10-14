 رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان وتركيا لم توقفا عدوانهما في ناغورني كاراباخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان وتركيا لم توقفا عدوانهما في ناغورني كاراباخ

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:48 م

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينان إن الوضع في ناغورني كاراباخ صعب جدا، مشيرًا إلى أن أذربيجان وتركيا لم توقفا عدوانهما، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وشهدت المواجهة المسلحة بين باكو ويريفان حول إقليم قره باغ تصعيدا خطيرا اليوم الأربعاء، بعدما قصفت قوات أذربيجانية معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

 

وتأتي هذه التطورات رغم الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها نتيجة اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، يوم السبت الماضي.

 


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