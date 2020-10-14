لليوم الثاني على التوالي، عقدت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع للقاضية إيمي كوني باريت المرشحة من قبل الرئيس دونالد ترامب، لشغل مقعد بالحكمة العليا الأمريكية، خلفا للقاضية الراحلة روث جينسبرج.

وشهدت جلسة الأمس تجاذبا حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين، فدافع الحزب الجمهوري عن باريت ووصفها بشخصية قانونية فريدة، بينما حاول الديمقراطيون أن يؤخروا من خطوات التصديق على مرشحة الرئيس، وإبراز أهمية أن تؤجل الخطوة.

وتناولت الأسئلة الموجهة لباريت ملفات خلافية بارزة، من بينها موقفها من قانون الرعاية الصحية الذي ينوي الرئيس أن يطيح به، بالإضافة لرأيها حول "عدم تعهد ترامب بتسليم السلطة حال خسارته" والذي سيقود إلى معركة قضائية داخل المحكمة العليا، وغلبت ردود القاضية المحافظة بأنها ستطبق القانون بشكل حرفي أيا كانت الظروف، وذلك وفقا لـ"يو آس إيه توداي ".

ويعد ملف الانتخابات، وإصرار ترامب أن يزيد من عدد القضاة المحافظين، من الأمور التي اعتبرتها تقارير (منها مجلة التايم) الأمريكية، بأنها وسائل يريد الرئيس أن يمر من خلالها لولاية جديدة؛ حيث سيصوت القضاة الموالين له لصالح موقفه.

وبالرجوع لتاريخ القاضية باريت نجد أن لها مواقف سابقة في حسم العملية الانتخابية لصالح الجمهوري جورج بوش، فهل يتكرر موقفها ذاته أم يعرقل من مسير ترامب:

باريت.. تاريخها مع الجمهوريين

في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000، ،كان لباريت قصة هامة ذكرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية.

وبدايتها، أن إيمي كوني باريت كانت قد تخرجت في كلية الحقوق منذ ثلاث سنوات فقط، وكانت تبلغ من العمر 28 عامًا في مكتب محاماة صغير في واشنطن حينها تم تكليفها بالسفر إلى فلوريدا لمساعدة الفريق القانوني لجورج دبليو بوش في إنقاذ الآلاف من أصوات الجمهوريين الغائبين (المصوتون بالبريد).

وكانت تلك محطة فارقة في التاريخ الجمهوريين؛ حيث إن الخسارة في القضية كان من الممكن أن تكلف بوش الرئاسة. وذلك وفقا لـ "واشنطن بوست" ويتابع التقرير تفاصيل القصة، بأن موضوع خلاف كان بشأن الآلاف من استمارات طلب الاقتراع الغيابي في مقاطعة مارتن، التي تفتقر إلى معلومات تسجيل الناخبين.

وسمح مسؤولو المقاطعة للحزب الجمهوري باستعادة الاستمارات وملء المعلومات المفقودة، ليرفع ناخب ديمقراطي دعوى قضائية، قائلا إن أوراق الاقتراع التي أدلى بها هؤلاء الناخبون يجب إهمالها. وتكون المعركة القضائية، هل يتم حساب تلك الأصوات المعدلة، أم أنها تصبح باطلة، وبذلت باريت جهدا كبيرا، توجت بقرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية جاء فيه: "على الرغم من المخالفات في طلبات الاقتراع الغيابي، لم يتم المساس بحرمة الاقتراع أو نزاهة الانتخابات، تعكس نتائج الانتخابات تعبيرا كاملا وعادلا عن إرادة الناخبين".

هل يختلف قرار باريت بعد عشرين عام؟

ومن المعروف، الرفض المستمر والمتكرر للتصويت عبر البريد من قبل ترامب، والذي وصفه بأن سينتج عنه "انتخابات مزورة"، وفقا لـ "فوكس نيوز". وتعد باريت وفقا لدورها القانوني في حملة بوش، من أشد المساندين للتصويت البريدي بكل صوره، لذا من المتوقع أن يكون طرح القضية مرة أخرى، ولكن من الجهة المعاكسة سيدعم نفس القرار، خاصة مع تأكيدها أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأنها ستطبق القانون بشكل حرفي.