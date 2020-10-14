سول: محادثات القمة بين كوريا الجنوبية واليابان ضرورية لحل القضايا العالقة

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه من المهم لزعيمي كوريا الجنوبية واليابان أن يجتمعا من أجل حل القضايا العالقة التي أدت إلى توتر العلاقات الثنائية.

وكان المكتب الرئاسي يرد على تقرير إخباري يفيد بأن رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيد سوجا سينظر في مقاطعة منتدى ثلاثي سنوي، من المتوقع عقده في سول في وقت لاحق من هذا العام، ما لم تتخذ سول إجراءات خاصة لمعالجة النزاع حول تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كانج مين-سوك، في مؤتمر صحفي، "موقف حكومتنا هو أنه إذا وضعنا شروطا مسبقة لاجتماع القائدين لن تحل أي مشكلة.

وشدد كانج على إنهم بحاجة إلى إجراء محادثات لحل المشكلة، مضيفا أن سول ستواصل الجهود لعقد القمة الثلاثية التي تشارك فيها بكين أيضا.