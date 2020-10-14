 الهند تطلق سراح سياسية كشميرية بارزة بعد سجنها لأكثر من عام - بوابة الشروق
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الهند تطلق سراح سياسية كشميرية بارزة بعد سجنها لأكثر من عام

الشرطة الهندية - أرشيفية
الشرطة الهندية - أرشيفية
رويترز
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:49 ص

أطلقت السلطات الهندية سراح سياسية كشميرية بارزة، وهي آخر الزعماء المحتجزين منذ أغسطس العام الماضي عندما سحبت الحكومة الاتحادية الحكم الذاتي من كشمير.

وذكر المتحدث باسم الحكومة روهيت كانسال على "تويتر" أنه جرى إطلاق سراح محبوبة مفتي، وهي رئيسة وزراء سابقة للولاية.

وقطعت الحكومة الاتصالات عن الهواتف المحمولة والإنترنت والخطوط الأرضية واعتقلت العشرات لمنع خروج مظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على إلغاء الحكم الذاتي في كشمير.

وحلت هذا الشهر الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ نهاية الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

وتطالب كلا الدولتين بالسيادة على الإقليم كاملا فيما يحكم كل منهما قسما منه.

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