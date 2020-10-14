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رئيس وزراء بريطانيا يتشبث بخطته لمكافحة كورونا ويرفض دعوات الإغلاق

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:01 م

دافع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن استراتيجيته لمكافحة وباء فيروس كورونا، ورفض دعوات الإغلاق، أو ما يطلق عليه "قطع الدائرة"، في ظل تصاعد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء: "دعونا نحاول تحاشي البؤس الذي يمثله إغلاق عام وطني آخر".

وأضاف: "بالطبع، لا استبعد أي شئ في مكافحة الفيروس، ولكننا سنفعل ذلك من خلال النهج المحلي الإقليمي الذي سيخلصنا من الفيروس، إذا ما تم تنفيذه بالشكل المناسب".

وجاءت تعليقات جونسون ردا على تحذير زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر من أن القيود على نطاق محلي لا تجدي نفعا، وطالب بإغلاق عام في أنحاء انجلترا لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وكانت المجموعة الاستشارية للحكومة لحالات الطوارئ، طالبت بنفس الإجراء في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما كشفته وثائق صدرت في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ولكن جونسون يرفض دعم فكرة الإغلاق، حيث تحاول حكومته التوصل لتوازن بين الحد من انتقال الفيروس، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاقتصاد مفتوحا.

ووضع جونسون نظاما إقليميا متدرجا للتحذير من "كوفيد-19" في وقت سابق هذا الأسبوع، في محاولة لتبسيط فرض تدابير التباعد الاجتماعي.

وتحدث بعد جونسون في مجلس العموم اليوم، وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، والذي حذر من أن الإغلاق العام من شأنه أن يسبب "خسارة لا حاجة لها" في أجزاء من البلاد توجد بها مستويات منخفضة من انتشار الفيروس.


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