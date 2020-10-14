وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالات أكتوبر بمتحف الحضارات بالفسطاط

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف البجرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمتحف الحضارات بالفسطاط.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، خلال حضوره الاحتفالية التي أقيمت اليوم /الأربعاء/ - التحية والتقدير لأبطال مصر من رجال القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أظهرت بسالة الجندي المصري، وعزيمته، وشجاعته في مواجهة العدو، وقدرته على تحقيق النصر، واستعادة الأرض، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول في الوقت الحالي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الحرص على مشاركة الوزارة في تنظيم العديد من الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر في مختلف المحافظات، ومشاركة أكبر عدد من الشباب في تلك الاحتفالات تأكيداً على اعتزازهم بالوطن، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء، وإبراز الدور الإيجابي لتلك الاحتفالات في تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.

وتضمنت الاحتفالية برنامجا فنياً بدأ بعرض بالية إيقاعي بعنوان أكتوبر السلام لأبناء نادي الشمس الرياضي، وأوبريت بكرة أحلى لطلائع مركز شباب التبين والثورة الحضري، وبرنامج غنائي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.