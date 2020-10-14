 رئيس سفاجا: فحص 159 طلب تنازل عن الأراضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس سفاجا: فحص 159 طلب تنازل عن الأراضي

كمال رشاد
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:32 م

عقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لفحص طلبات التنازل عن الأراضي.

وأوضحت رئيس المدينة أن اللجنة تمكنت من فحص وتصنيف 159 طلبا، وجار عرضهم من خلال اللجنة العليا بديوان عام المحافظة على المحافظ للحصول على التوقيعات اللازمة.

وأشارت إلى أن طلبات التنازل تأتي ضمن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا من خلال استيفاء الأوراق المطلوبة سواء كانت طلبات تنازل في حالات "الأراضي - المحلات التجارية - المحلات العامة - الكازينوهات"، بحيث تكون الأوراق المطلوبة كالتالي (أصل العقد التجاري، وأصل إيصال السداد الأخير، وصورة بطاقة المتنازِل والمتنازَل إليه بحضور كلا الطرفين).


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